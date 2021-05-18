انخفاض حركة النقل الجوي بمطار الداخلة بأزيد من 4 في المائة

سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الداخلة انخفاضا بنسبة 4.71 في المئة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة نهاية مارس الماضي ما مجموعه 49 ألفا و491 مسافرا، مقابل 51 ألفا و936 مسافرا متم مارس 2020.

وأوضحت المصادر أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية، خلال مارس الماضي بلغ 17 ألفا و662 مسافرا، مقابل 12 ألفا و346 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2020، أي بارتفاع بلغت نسبته 43.06 في المئة.

وساهم هذا الأداء في ارتقاء مطار الداخلة إلى المرتبة السابعة وطنيا والأولى على مستوى الأقاليم الجنوبية خلال شهر مارس الماضي.

يذكر أن مطارات المملكة استقبلت، خلال مارس المنصرم، ما مجموعه 400 ألفا و865 مسافرا، مقابل مليونين و66 ألفا و199 مسافرا خلال مارس 2019، و941 ألفا و790 مسافرا خلال مارس 2020، أي بتراجع على التوالي بنسبة 80.60 و57.44 في المئة.