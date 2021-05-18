التجارة الإلكترونية…5ر4 مليون عملية بقيمة 8 ر1 مليار درهم

أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت 5 ر4 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 ر1 مليار درهم ، وذلك خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وأبرز المركز في تقرير حديث حول “النشاط النقدي بالمغرب”، برسم الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ، أن نشاط المواقع التجارية المنخرطة فيه سجل ارتفاعا ب 8 ر58 في المائة من حيث العدد ، و 31 بالمائة من حيث المبلغ ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020 ، مضيفا أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع بنسبة 4 ر61 في المائة ، مسجلا 4ر4 مليون معاملة ، و6 ر36 في المائة من حيث المبلغ ( القيمة المالية)، محققا 8 ر1 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بنسبة 3 ر8 في المائة في عدد العمليات، مسجلا 150 ألف معاملة في الربع الأول من السنة الجارية، فيما انخفض بنسبة 7 ر33 في المائة من حيث القيمة، ليصل إلى 74 مليون درهم.

وأشار إلى أن نشاط البطاقات المغربية لا يزال مهيمنا بقوة، مسجلا 96,7 في المائة في عدد المعاملات، و 96 في المائة من حيث القيمة.

وسجلت المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية المنخرطة في مركز النقديات 2 ر24 مليون عملية بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 9 ر9 مليار درهم، أي بتسجل ارتفاع بنسبة 8 ر5 في المائة في العدد، وانخفاض بنسبة 13 في المائة في المبلغ.