بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الانخفاض، حيث خسر مؤشرها الرئيسي مازي 0,17 في المائة ليستقر في 12.155,4 نقطة.

ففي مستهل الجلسة، سجل مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بـنسبة 0,26 في المائة ليستقر عند 992,75 نقطة، فيما سجل ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ناقص 0,18 إلى 9.889,73 نقطة .

ومن جانبه سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” انخفاضا بنسبة 0,05 في المائة ليستقر عند 927,80 نقطة.