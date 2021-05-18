مندوبية السجون تعلن عودة الزيارة وفق شروط

تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه، وبالنظر إلى التطور الإيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة وخلو المؤسسات السجنية تماما من أي إصابات بـ”كوفيد 19″ في صفوف النزلاء، وبالنظر لأهمية الزيارة العائلية ولما لها من وقع على نفسية النزلاء في الحفاظ على العلاقات الأسرية والروابط العائلية، فإنه تقرر تنظيم الزيارة العائلية بصفة استثنائية ولمدة شهر واحد ابتداء من 25 ماي الجاري، وفقا لشروط محددة. كما ستعمل المؤسسات السجنية على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد للاستفادة من الزيارة العائلية.

يذكر أنه في إطار الجهود التي بذلتها من أجل حماية نزلاء المؤسسات السجنية والموظفين العاملين بها، قامت المندوبية العامة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل تحصين المؤسسات السجنية من انتشار فيروس “كوفيد 19″، عبر التقليص في مرحلة أولى من عدد الزيارات العائلية، ليتم في ما بعد توقيفها والسماح بها لفترات محددة وفق شروط تنظيمية تم اعتمادها لهذا الغرض لضمان تحصين المؤسسات السجنية من انتشار الوباء.

(ومع)