الأولى
الانتخابات التشريعية في 8 شتنبر
حسمت وزارة الداخلية، في تواريخ الانتخابات البرلمانية، والمحلية والجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، وكذا انتخابات مجلس المستشارين، في انتظار إصدار مراسيم حكومية. وقالت مصادر ” الصباح” إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أخبر قادة أحزاب المعارضة، بكل تواريخ المحطات الانتخابية، وأهمها التشريعية في 8 شتنبر المقبل، والتي تؤهل الفائزأكمل القراءة »
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