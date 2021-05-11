الأولى
اعتقال دركي يتزعم شبكة “قرقوبي”
أطاح تنسيق بين عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي” وضباط من فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة ومصالح أمنية بالقنيطرة، صباح السبت الماضي، بدركي ضبطت بحوزته أزيد من 2800 قرص مهلوس، وهو يهم بالخروج من عاصمة البوغاز قصد نقلها إلى بائعين بالتقسيط بعاصمة الغرب وضواحيها. وأفادأكمل القراءة »
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