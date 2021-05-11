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سمعة “ديستي” تعزل ألمانيا
إيطاليا تنضم إلى موكب المنوهين بالأجهزة المغربية وبرلين تختار معسكر نصرة الجهاديين وضعت محطات التنويه بالأجهزة الأمنية المغربية، ألمانيا في عزلة بين الدول الأوربية، إذ في الوقت الذي اختارت فيه برلين الاصطفاف في معسكر نصرة الجهاديين، دخلت إيطاليا نادي الدول الأوربية المنوهة بفعالية المخابرات المغربية. ونشرت مجلة “لوكوريي أنترناسيونال” ،أكمل القراءة »
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