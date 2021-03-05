أزيلال : الكشف عن الاضطرابات البصرية في صفوف تلاميذ زاوية أحنصال

تم أمس (الخميس) بالمركز الصحي بزاوية احنصال بإقليم أزيلال تنظيم حملة للكشف عن الاضطرابات البصرية في إطار برنامج الصحة المدرسية.

واستفاد من هذه العملية ازيد من 137 من تلاميذ المنطقه، على أن توزع لهم نظارات طبية في اقرب الآجال.

وأجرى العملية فريق من مندوبية الصحة بمشاركة الفريق المحلي بالمركز الصحي بزاوية احنصال ونظاراتي بأزيلال المركز وفق احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كوڤيد-19.

واستهدفت الكشف على الاضطرابات البصرية وضعف البصر لتلاميذ المؤسسات التابعة لجماعة زاوية احنصال.

وتندرج العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية وتنزيلا للبرنامج السنوي لمندوبية الصحة بأزيلال بتنسيق مع مديرية التربية والتكوين بأزيلال والسلطات المحلية.

وسيستمر هذا البرنامج إلى نهاية مارس الجاري حيث من المرتقب ان يستفيد ما يزيد على ألف تلميذ من كشف البصر والذي سيهم معظم المدارس خاصة التي تتواجد بالمناطق النائية.