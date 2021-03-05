افتتاح بورصة الدار البيضاء…انكماش في وتيرة التداولات

شهدت بورصة الدار البيضاء انكماشا في وتيرة تداولاتها، صباح اليوم (الجمعة)، بسبب خسارة مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس لـ 0,25 في المائة لكل واحد منهما.

فخلال حصة الافتتاح، تراجع مؤشر مازي (يتكون هذا المؤشر من المعاملات المالية من نوع الأسهم) إلى 11.322,43 نقطة، في حين انخفض ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) إلى 9.215,62 نقطة.

وبدوره، انخفض “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة) بـ 0,12 في المائة، إلى 923,44 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، ارتفع مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,16 في المائة، ليستقر في 10.429,88 نقطة، بينما تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,01 في المائة، إلى 9.713,41 نقطة.