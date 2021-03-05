منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء الجائحة مطلع 2022

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه، اليوم (الجمعة)، أن عام 2021 سيظل “عام فيروس كورونا”، متوقعا أن ينتهي الوباء أوائل عام 2022.

وقال كلوغه، “أنطلق من افتراض أن عام 2021 سيكون عام ا آخر لـ فيروس كورونا لكنه سيكون أكثر قابلية للتنبؤ والتحكم. لدينا أدوات وبرامج تشخيص ولدينا لقاح. لذلك، أنطلق من افتراض أن الوباء سينتهي في وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي. وآمل أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حاجة للتدخلات”.

وأكد على ضرورة “التضامن الأوروبي” قائلا “لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية بينما لا يتم تطعيم مناطق أخرى”.

وشدد على أهمية معرفة كيف سترفع البلدان القيود، محذرا من أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة “فنعود إلى نقطة البداية”.

يذكر أن جائحة كورونا التي بدأت أواخر عام 2019 أخذت بالانحسار في ظل توفر عدد لا بأس به من اللقاحات حول العالم، بالإضافة إلى الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل حكومات الدول لكبح تفشي الوباء، إلا أن عددا من علماء الأوبئة يرجح عدم زوال الجائحة بالسرعة المرجوة في ظل ظهور سلالات جديدة من الفيروس.