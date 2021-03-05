تلقيح الأجانب المقيمين بالمغرب … جمعية “فرنسيو الرباط” تشكر الملك

عبرت جمعية (فرنسيو الرباط) عن شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته السامية ليستفيد الأجانب المقيمون بالمملكة، بمن فيهم الفرنسيون، مجانا، من التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها الخميس، أنه “طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفاد المقيمون الأجانب بالمغرب، بمن فيهم الفرنسيون، مجانا، من اللقاح المضاد لكوفيد -19”.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجمعية ولجنتها ومنخرطيها “يتقدمون، بهذا الخصوص، بجزيل الشكر إلى جلالة الملك الذي، وبفضل كرمه، مكن المواطنين الفرنسيين بالمغرب من تلقي اللقاح على قدم المساواة مع أبناء شعبه”، مشيرا إلى أن عمليتي التلقيح والتتبع تتمان في “ظروف ممتازة”.

وكتبت الجمعية في بلاغها “نعرب عن امتناننا وعن متمنياتنا بموفور الصحة لجلالة الملك ولولي العهد ولكافة أفراد الأسرة الملكية”.