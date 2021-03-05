الملك يهنئ الرئيس البلغاري بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس رومن راديف، وأصدق المتمنيات للشعب البلغاري بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يجمع بين شعبينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تكثيف وتيرة التعاون البناء بين بلدينا ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.