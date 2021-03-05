بوليس إسبان في شبكات لدعارة مغربيات

فتحت الشرطة الداخلية بمليلية المحتلة، تحقيقا حول معلومات تؤكد تورط بعض عناصرها في شبكة تنشط في مجال استغلال مغربيات في الدعارة وبيع الرضع، كما أصدرت مذكرتي بحث في حق مغربيتين تديران شقق الدعارة وتتكلفان باستقطاب بائعات الهوى إلى المدينة المحتلة.

وقال مصدر مطلع، لـ “الصباح”، إن المصالح الأمنية بمليلية المحتلة أوقفت زعيم الشبكة، واستمع المحققون إلى 32 شخصا بخصوص استغلال مغربيات في الدعارة، كما حجزت وثائق رسمية أغلبها عبارة عن جوازات سفر يحتفظ بها أفراد الشبكة لإرغامهن على ممارسة الجنس. وذكر المصدر نفسه أن التحريات كشفت وجود عشرات الشقق في المدينة المحتلة، يديرها أفراد الشبكة الذين يستعينون بوسطاء من أجل استقطاب مغربيات، قبل سحب جوازات سفرهن، وتعريضهن للعنف، في حال امتناعهن عن تلبية “خدمات” جنسية، أحيانا شاذة، للزبناء.

وصادرت شرطة المدينة المحتلة عدة وثائق، كما أغلقت شققا كانت تحتضن الأنشطة المشبوهة، علما أن أغلب الذين استمع إليهم المحققون من أصول مغربية ويستقرون في مليلية المحتلة أو إسبانيا.

وكشف المصدر عينه أن أفراد الشبكة لم يكتفوا باستغلال مغربيات، إذ سعوا إلى بيع رضع اللائي حملن، ويخضعن للمراقبة طيلة مدة حملهن، وبمجرد وضع الملود يمنح لإسبان راغبين في التبني، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن أغلب الفتيات تم استقطابهن من بني أنصار والناظور، حيث ينتشر الوسطاء في مقاهي الشيشة، ويتكلفون بإغرائهن بالتوجه إلى المدينة المحتلة لممارسة الدعارة، مقابل الوعود بالحصول على المال أو الزواج من إسباني والاستفادة من بطاقة الإقامة الدائمة، قبل أن يكتشفن وقوعهن في أيدي أفراد الشبكة، واستغلالهن بطريقة وحشية، خاصة بعد إغلاق الحدود مع المغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن وزيرة الصحة الإسبانية سبق أن طالبت بإغلاق بيوت الدعارة في المدينة المحتلة، بدعوى ارتفاع حالات عدوى بالفيروس في بيوت الدعارة، إلا أن أفراد الشبكة واصلوا أنشطتهم بتواطؤ مع بعض رجال الأمن الإسبان.

وتجدر الإشارة إلى أن شقق الدعارة في سبتة ومليلية المحتلتين تمنح لها تراخيص، مثل الحانات والفنادق، ما جعل العديد منها مفتوحا، في وقت اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الحانات والنوادي الليلية، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، ما دفع الشبكة إلى استغلال مغربيات وإجبارهن عن التخلي على مواليدهن.

خالد العطاوي