محاكمة قضاة الرأي إلى أجل غير مسمى

الشنتوف: نأمل في أن يعالج الملف بعيدا عن مسطرة التأديب

فوجئ القضاة المحالون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار المحاكمة التأديبية، صباح أمس (الثلاثاء)، بتأجيل جلسة المحاكمة، التي كان يفترض عقدها.

ولم يبرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية سبب التأخير، كما لم يحدد موعد الجلسة المقبلة للمحاكمة، وهذا ما أكده إخبار صدر عن النادي أكد أن القضاة أعضاء “نادي قضاة المغرب”، والمحالين على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمثابة هيأة تأديبية، توصلوا، صباح أمس (الثلاثاء)، بإشعار هاتفي من لدن إدارة المجلس، يخبرهم بتأخير جلسة التأديب إلى أجل غير مسمى.

وأشار عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى أن القضاة الأربعة حضروا إلى الرباط ملتزمين بموعد الجلسة، على اعتبار أنهم يعملون خارج الدائرة القضائية للرباط، إذ حضر أحدهم من العيون واثنان من القنيطرة والرابع من فاس، وكانوا مستعدين ودفاعهم لحضور جلسة المحاكمة المقررة على الساعة الحادية عشرة من صباح أمس (الثلاثاء)، إلا أن إخبارا بالهاتف تلقاه القضاة ودفاعهم حال دون ذهابهم إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ أخبروا بتأجيل جلسة المحاكمة، دون تحديد تاريخ معين للجلسة المقبلة. وقال الشنتوف، في تصريح لـ”الصباح” “ما زلنا نأمل في أن يعالج الملف بعيدا عن التأديب، لأن الموضوع به نقاشات وتفسيرات مختلفة وتجارب عديدة ينبغي على مؤسسة المجلس بعد النقاش والتشاركية، أن تختار أفضل التجارب المتعلقة بشأن تفسير واجب التحفظ والسلوك القضائي، وعموما كل الضمانات الممنوحة للقضاة في نظامهم الأساسي، بحكم أن المجلس هو المخول دستوريا للسهر على تطبيق هذه الضمانات”، مضيفا في الوقت نفسه أن نادي قضاة المغرب سيبقى منفتحا لإخبار الرأي العام الوطني والقضائي بكل المستجدات في الموضوع.

وأثارت محاكمة قضاة بسبب تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي غضب زملائهم الذين استغربوا من عدم اتخاذ قرار آخر غير المحاكمة في شأن قضاة الرأي، على اعتبار أنهم مارسوا حقا دستوريا في التعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى أن التدوينات مر عليها وقت قبل، أن يتم تسطير المتابعة في حقهم، إذ أنها ترجع إلى غشت 2018، كما أن الحق في حرية تعبير القضاة مكفول والتقييد فيه يجب أن يكون في أضيق الحدود ولصالح المجتمع وبقوانين واضحة.

كريمة مصلي