رائحة تبون في برلين

ألمانيا تبنت الطرح الجزائري المعادي للاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ووقفت ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوربي لإصدار موقف مساند لقرار واشنطن

لم تجد الدبلوماسية المغربية بدا من الرد بتطويق الاتصالات الرسمية مع السفارة والهيآت السياسية الألمانية، بعدما تعددت تحرشات برلين المتوافقة مع المناورات الجزائرية، من أجل فرض هيمنة إقليمية معادية للوحدة الترابية للمملكة.

وتعددت نقاط خلاف بين الرباط والحكومة الاتحادية، التي انفردت بين الدول الكبرى في الاتحاد الأوربي بالاعتراض على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، ونابت عن الجنرالات في الدعوة إلى دورة عاجلة لمجلس الأمن في وقت كانت تحتضن عبد المجيد تبون في إقامة مشبوهة.

وطالبت إرسالية وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة الخارج، إلى أعضاء الحكومة بتجميد التواصل وكل أشكال التعاون مع السفارة الألمانية، وكذلك مع المنظمات والمؤسسات السياسية التابعة للحكومة الاتحادية والأحزاب الألمانية، وذلك بسبب سوء تفاهم عميق حول العديد من القضايا الجوهرية بالنسبة للمملكة.

ودعت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة والوزراء “كل القطاعات وكل المؤسسات التابعة لها إلى تعليق كل اتصال أو تفاعل أو تعاون، في كل الحالات وتحت كل الأشكال”، مسجلة أن كل استثناء عن ذلك يجب أن يتم الحصول بشأنه على موافقة مبدئية من مصالح وزارة الخارجية التي أعلنت تجميد كل اتصال مع نظيرتها الألمانية.

وذهبت ألمانيا التي تحافظ على تعاون وثيق مع الجارة الشرقية، خاصة من الناحية التقنية والعسكرية، حد الوقوف ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوربي لإصدار موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

وهاجم الوفد الألماني لدى الأمم المتحدة الإدارة الأمريكية السابقة بذريعة التحذير من انحياز الولايات المتحدة، التي تنفرد بتحرير مسودات القرارات المتعلقة بالصحراء المغربية، ردا على قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.

وعبر المغرب عن الاستغراب العميق لإقصائه من المؤتمر المنعقد في العاصمة الألمانية برلين حول ملف الأزمة الليبية في دجنبر الماضي، مع أنه كان دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى التسوية، واضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي حظي بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين.

وسجلت الخارجية المغربية أنها “لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، وأنه لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية”.

وخلص الموقف الرسمي المغربي إلى أن المملكة “ستواصل، من جهتها، انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية، والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية”.

ياسين قُطيب