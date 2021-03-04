“كوفيد-19″…تسجيل 394 حالة جديدة و508 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و508 حالات شفاء، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد من استفادوا من التلقيح ثلاثة ملايين و820 ألف و97 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 413 ألفا و32، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485 ألف و147 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 470 ألف و933 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8669 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (230)، وطنجة تطوان الحسيمة (39)، وجهة الشرق (28)، والرباط سلا القنيطرة (24)، وبني ملال-خنيفرة (21)، ومراكش-آسفي (19)، وسوس- ماسة (8)، ودرعة-تافيلالت (7)، والداخلة وادي الذهب (7)، وفاس-مكناس (6)، والعيون-الساقية الحمراء (4)، وكلميم واد نون (1).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل أربع حالات وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، وثلاث حالات وفاة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحالتي وفاة بجهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي، وحالة وفاة واحدة بجهات الشرق وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء.