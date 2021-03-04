أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “الأوامر فوق القانون في التعمير” و”عمدة مراكش أمام غرفة الجنايات”، وأيضا ملف بعنوان “الدار البيضاء…زمن النكبة”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “وثائق مبهمة في ملف عصابة القاضي”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “إنفانتينو بنواكشوط لتنصيب موتسيبي”.