متى ينعم البيضاويون بمدينتهم؟ ومتى سيشعرون أن لهم إطار عيش محترما يستحقونه، بعيدا عن هذه الفوضى اللاخلاقة من الأوراش والمشاريع والإغلاقات والحواجز والاكتظاظ و”حرق الأعصاب” الذي لا يكاد ينتهي، حتى يبدأ من جديد؟

أكثر من 12 سنة، وأمعاء البيضاء مفتوحة على المجهول، إذ لا يعرف أحد ما يجري بالضبط بالشوارع الكبرى، ووسط المدينة والمقاطعات والضواحي، ولماذا ترحل آلات الحفر والهدم ووضع الزفت وتركيب القنوات، ثم تعود من جديد إلى المكان نفسه من أجل الحفر والهدم ووضع الزفت وتركيب القنوات؟

فينبغي أن تكون “مغيبا”، حتى تتعايش، أو تعيش في مدينة مجنونة، تشعر أن مجموعات أشخاص بمصالح وأهواء وأهداف وحسابات مختلفة، تسيرها في الوقت نفسه. وكل من استيقظ باكرا، ينفذ ما بدا له من أوراش ومشاريع، في انتظار أن يستيقظ الآخر ويهدم ما بناه الأول. إنها الدوامة الأزلية التي قد تورث أنواع الأمراض النفسية لملايين البيضاويين، لكنها ستقتل، بكل تأكيد، أي أمل في السياسة والمسؤولين.

وإلى حفرٍ جديد.

ي. س