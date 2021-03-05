العصبة الاحترافية تتوعد الأندية

هددتها بتطبيق المسطرة التأديبية في خروقات تنظيم المباريات

هددت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم أندية القسم الوطني الأول والثاني، المخلة بالدورية الخاصة باحترام العدد المسموح له للأطر والرسميين المحدد دخولهم للملاعب، في منافسات البطولة الوطنية وكأس العرش.

وتوعدت العصبة الاحترافية، أول أمس (الاثنين)، في تذكير بدوريتها الصادرة عنها في نونبر الماضي بهذا الشأن، جميع الأندية المخلة بالمقتضيات الخاصة بتحديد الرسميين المتاح لهم دخول أرضية الملعب والمدرجات، بتطبيق القانون التأديبي في حقها، انطلاقا من الدورة التاسعة من البطولة.

ودعت العصبة الاحترافية أندية القسم الأول والثاني إلى احترام وتطبيق الفصل 31 من قانون المنافسات، والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، المعتمد من قبل اللجنة الطبية، في مقدمتها منع دخول أرضية الملعب على الجميع باستثناء ثمانية رسميين، ويتعلق الأمر بالمدرب ومساعده والمعد البدني ومدرب حراس المرمى والطبيب والمساعد الطبي والإداري والمكلف بالأمتعة.

وحذرت العصبة الاحترافية أندية القسم الأول والثاني من دخول أعضائها إلى أرضية الملعب سواء قبل أو أثناء أو بعد المباراة، أو الجلوس في دكة الاحتياط، وأي إخلال بهذه المقتضيات سيتعرض النادي للعقوبة طبقا للقانون التأديبي.

وأكدت العصبة الاحترافية أن الرسميين فقط من يحق لهم دخول الملعب، على ألا تتعدى اللائحة الرسمية 11 عضوا، وتبعث إليها من قبل النادي قبل 24 ساعة في الأيام العادية، و48 ساعة في أيام العطل، على ألا تصبح رسمية إلا بعد المصادقة عليها من قبل العصبة.

وأوضحت العصبة أن على الأندية إخبارها بأي تغييرات في اللائحة.

كما منعت دخول أي عضو لا يوجد بها، تحت أي ذريعة، ومن أجل تفادي أي مشاكل بعد نهاية المباراة، يمنع أيضا على أعضاء النادي النزول إلى أرضية الملعب، وعلى اللاعبين والأطر التقنية والإدارية والطبية التوجه مباشرة إلى مستودع الملابس، ولن يبقى في الملعب إلا مدربا الفريقين ولاعبان منهما.

واضطرت العصبة الاحترافية إلى تذكير الأندية بالدورية المذكورة، بسبب الأحداث التي عرفتها مباراة يوسفية برشيد أمام نهضة بركان، لحساب الجولة السابعة.

ص. م