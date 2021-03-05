“الماص” يستعد للانفصال عن الطائر

يتجه المغرب الفاسي لكرة القدم إلى الانفصال عن المدير الرياضي هلال الطائر.

وذكر مصدر مطلع أن اجتماعا مرتقبا بين الطائر والجامعي رئيس المغرب الفاسي سيحدد طبيعة الانفصال، إذ يرتبط الإطار الوطني ب”الماص”، بعقد ممتد لثلاث سنوات.

واستنادا إلى مصدر “الصباح”، فإن بوادر الانفصال بين الطرفين بدأت تظهر بعد إقالة عبد اللطيف جريندو، والتعاقد مع ميغيل غاموندي، دون استشارة المدير الرياضي، والذي وضع إستراتيجية الفريق في بداية الموسم، وكان وراء كل الانتدابات التي أجراها “الماص”، سواء في بداية الموسم، أو الميركاتو الشتوي.

وعاد الطائر إلى البيضاء، أول أمس (الاثنين)، بطلب من رئيس “الماص”، ومن المقرر أن يكون عقد معه جلسة للاتفاق حول ترتيبات الانفصال.

نور الدين الكرف