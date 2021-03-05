مدرب الفتيان يتنفس الصعداء

ثلاثة أندية إيطالية توافق على تسريح لاعبيها للالتحاق بالمنتخب

قررت الأندية الإيطالية تسريح لاعبيها للالتحاق بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، المقرر مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للفتيان، التي يحتضنها المغرب في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري.

وعلمت “الصباح”، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت برسالة من أندية جوفنتوس وهيلاس فيرونا وسامبدوريا، تؤكد من خلالها السماح للاعبيها، بالالتحاق بتجمع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بعد أن منعتهم من المشاركة في التجمعات السابقة، بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.

وسمح جوفنتوس بالتحاق اللاعب المغربي آدم منصور بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ووافق هيلاس فيرونا على التحاق أيمن الوافي أيضا، إضافة إلى سامبدوريا الذي رخص لأيوب الشعبتي، للمشاركة في النهائيات.

وساهم ترخيص الأندية الإيطالية للاعبين الثلاثة، في تأخر الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، في إعلان اللائحة النهائية، المقرر أن تخوض النهائيات، إذ يواجه المنتخب الوطني للفتيان في المباراة الافتتاحية نظيره الأوغندي في 13 مارس الجاري بملعب مولاي الحسن، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، ثم كوت ديفوار في 16 منه، لحساب الجولة الثانية، و19 من الشهر ذاته أمام زامبيا، لحساب الجولة الثالثة.

صلاح الدين محسن