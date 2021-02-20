سوداني يصطاد تمساحا ضخما

نجح مزارع سوداني في اصطياد تمساح ضخم طوله 5 أمتار وعرضه نحو 50 سنتيمترا، بعد مطاردة استغرقت 21 يوما. وذكرت تقارير محلية سودانية أن المزارع السوداني محمد فضل المولى (52 عاما)، تمكن من اصطياد التمساح، الذي أثار الرعب في نفوس سكان المنطقة والتهم شخصين وعددا من الخراف خلال الأشهر الماضية.

وقال فضل المولى في تصريحات صحفية إن التمساح ظل يظهر ويختفي منذ فترة طويلة، وقرر المزارع التربص بالتمساح المخيف وتتبعه طيلة الفترة الماضية، إلى أن تمكن من إصابته بعدة طلقات نارية غطس إثرها إلى قاع النهر، في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل، الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمالي الخرطوم.

ونظرا لحجمه الكبير استدعى الأمر مشاركة أكثر من 22 شخصا، وعددا من السلاسل والحبال الغليظة لإخراجه من النهر.

عيد للعزاب بإيطاليا

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم أجمع بعيد الحب، خصصت إيطاليا يوم 15 فبراير من كل عام، للاحتفال بـ»يوم العزاب»، أو بما يعرف باسم «عيد سان فاوستينو»، القديس الذي أصبح بمرور الوقت، حامي العزاب أو أولئك الذين يبحثون عن رفقاء الروح.

ورغم عدم وجود سبب محدد تاريخياً لارتباط القديس فاوستينو بالعزاب، فإن هناك بعض الأساطير الشائعة التي ربطته بهذه المناسبة من كل عام، ومن أبرزها أن قديس بريشيا اشتهر بمساعدته للنساء في العثور على رفقاء الحياة.

ولكن على الأرجح، فإن الحقيقة هي أن “عيد العزاب” ذريعة لمنحهم وسيلة للانتقام قليلاً من المتزوجين والمرتبطين الذين احتفلوا بعيد الحب في اليوم السابق.

دببة تطارد مطلقي سراحها

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون هروب صحافيين ومتفرجين ورجال إنقاذ حفاظا على حياتهم، بعد أن هاجمتهم مجموعة من الدببة إثر إطلاق سراحها من الأقفاص في جبل كارا في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأطلقت منظمة التعاون الكردي-الأمريكي 6 دببة بمحافظة دهوك للمرة الثالثة، بعد أن أطلقت في سنوات سابقة 6 دببة في محمية هلكورد سكران في محافظة أربيل، و2 في جبل كارا بدهوك.

ورغم الاختلاف حول كيفية إطلاق الدببة في الجبال، فهناك إجماع على أن العراق بحاجة إلى قانون يمنع إبقاء الحيوانات البرية في المنزل.