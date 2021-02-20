وجدة يستنجد بجماهيره

استنجد مولودية وجدة بجماهيره للمرة الثالثة، بعد مباراتي نهضة الزمامرة ونهضة بركان، بغية تحقيق مداخيل مالية خلال مباراة الجيش الملكي، بعد غد (السبت)، بالملعب الشرفي بوجدة، ضمن الدورة السابعة من البطولة الوطنية.

ووضعت إدارة مولودية وجدة تذاكر افتراضية للبيع عبر الأنترنيت، وبعض النقاط بالمدينة.

واستحسنت جماهير مولودية وجدة قرار إدارة النادي، وطالبت بمساندة الفريق، باقتناء أكبر عدد من التذاكر، ودعم الفريق ماديا ومعنويا، قبل المباراة المقبلة، علما أن الفريق فاز خارج الميدان في أول تجربة مع المدرب الجديد كازوني، على حساب شباب المحمدية بهدف لصفر.

واستهل مولودية وجدة تداريبه بمركز التكوين التابع للنادي، بمشاركة جل اللاعبين الأساسيين، بمن فيهم كريم الهاني والحارس المهدي مفتاح، فيما غاب أدم النفاتي، الذي يتلقى العلاج بالمركز الدولي الرياضي محمد السادس.

عبد الرزاق بونشوشن (وجدة)