ارتفاع حركة النقل التجاري بموانئ آسفي بـ132 بالمئة

بلغ حجم الحركة التجارية بموانئ آسفي، خلال يناير المنصرم، ما مجموعه 905 آلاف و864 ألف طن، أي بارتفاع قدره 132 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ، في تقرير لها، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي، إلى الانتعاش القوي في واردات الفحم بحجم بلغ 384 ألفا و361 طنا، مقابل 31 ألفا و500 طن في يناير 2020. وبخصوص واردات الحبوب، سجلت موانئ آسفي الارتفاع الأكبر (93,4 في المئة)، أمام موانئ الناظور (زائد 22,9 في المئة)، والدار البيضاء (زائد 17,4 في المئة)، فيما سجل ميناء الجرف الأصفر وأكادير انخفاضا في واردات الحبوب، على التوالي، ناقص 41,9 وناقص 59,8 في المئة.

وعلى صعيد آخر، أفادت الوكالة الوطنية للموانئ بأن حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة بلغ ما مجموعه 7,5 مليون طن عند متم شهر يناير الماضي، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 7,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

واستأثرت موانئ المحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر بحجم الرواج التجاري بنسبة 76,1 في المئة (5,7 مليون طن) إلى متم يناير الماضي.