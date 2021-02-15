توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، تشكل سحب كثيفة على غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة ببعض الأمطار الخفيفة محليا، وكذا بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح محليا بالواجهة المتوسطية وبالسواحل الأطلسية الشمالية.

كما ستكون الأجواء مستقرة بباقي أنحاء المملكة، وباردة نوعا ما خلال الصباح بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة شرقية بالواجهة المتوسطية وبأقصى الجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالمنطقة الشرقية، وشمالية إلى شرقية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 – و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وما بين 08 و 14 درجة بالشمال والوسط وبالواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، فيما ستكون ما بين 14 و 19 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 11 و 17 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16و 22 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية وهضاب والماس ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والسواحل الأطلسية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و 28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط أقصى الجنوب الشرقي بشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و33 درجة بسوس وبباقي الأقاليم الجنوبية.