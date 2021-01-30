انطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في صفوف الأمن الوطني بمراكش

انطلقت، أمس الجمعة، بولاية أمن مراكش، على غرار باقي ولايات الأمن بالمملكة، عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19، بين صفوف رجال ونساء الأمن، تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح. وتستهدف هذه الحملة، الممتدة لثلاثة أيام (حوالي 400 فرد في كل يوم)، أفراد الشرطة العاملين بمختلف المصالح الأمنية (الدوائر الأمنية والشرطة القضائية وحوادث السير وشرطة المرور إلخ)، والبالغين من العمر 45 سنة فما فوق.

وهكذا، تلقت الأطر الأمنية المرابطة في الصفوف الأمامية ضد الفيروس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، وذلك في جو من التعبئة لضمان إنجاح هذه الحملة الوطنية، وفق معايير الأسبقية التي وضعتها وزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، أرست ولاية أمن مراكش بروتوكولا تنظيميا وصحيا يضمن نجاح هذه العملية، بدءا بتنزيل التدابير الوقائية (التباعد الجسدي والتعقيم وارتداء الكمامات)، ثم الجانب التقني تسهر عليه لجنة مختلطة من أطباء بوزارة الصحة والأمن الوطني، والمتعلق بالتثبت من أسماء أفراد الأمن الواردة في اللوائح الإسمية. وبالمناسبة، أكدت صوفيا أدرقاوي، عميد إقليمي ورئيسة المصلحة الطبية الولائية بمراكش، أنه “تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، عبأت ولاية أمن مراكش كافة الوسائل التقنية والتنظيمية لتنظيم وإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا”.