شيشاوة… تعبئة قوية لفائدة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19

توجهت الفئات المستهدفة بالمرحلة الأولى للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 أمس الجمعة، نحو مختلف محطات التلقيح بإقليم شيشاوة، وذلك في إطار الحملة التي أشرف على انطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وهكذا، تلقى مهنيو الصحة (40 سنة فما فوق) والسلطات العمومية والقوات الأمنية والأشخاص المسنين (75 سنة فما فوق) وكذا أسرة التعليم (45 سنة فما فوق)، أولى جرعات اللقاح، في احترام التدابير الحاجزية والوقائية ضد كوفيد-19، من ضمنها ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي واحترام قواعد النظافة.

وقال المندوب الإقليمي للصحة بشيشاوة بالنيابة، محمد الموس، “بعد الانطلاق الرسمي لحملة التلقيح من قبل مهنيي الصحة، استقبلت مختلف محطات التلقيح بالإقليم اليوم، الفئات الأخرى المستهدفة بعملية التلقيح”. وأوضح الموس أن “الحملة تمر في ظروف جيدة بفضل الترتيبات المهنية على المستوى اللوجستيكي والموارد البشرية”، مشيرا إلى أن العملية ستعمم تدريجيا لتشمل كافة مراكز التلقيح بالإقليم.

وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الإقليمي ساكنة الإقليم إلى الانخراط الكلي في هذه الحملة المواطنة، التي تروم بلوغ مناعة جماعية ضد كوفيد-19 والعودة إلى الحياة الطبيعية، مشيدا بتعبئة كافة الشركاء لإنجاح هذه العملية، لاسيما أطر المندوبية الإقليمية للصحة، ورجال السلطة، وأعضاء الهلال الأحمر المغربي، الذين تعبؤوا لضمان استقبال آمن للمستفيدين من هذه الحملة.