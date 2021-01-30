منظمة الصحة العالمية: ينبغي تجنب أخطاء الماضي مع لقاحات كورونا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الجمعة، إلى عدم تكرار أخطاء الماضي وعدم التخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تلقيح ساكانتها باللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي نصف أسبوعي، “إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسية (…) الأولى فشل أخلاقي كارثي، والثانية تواصل احتدام الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير”.

وذكر بأنه تعين على بعض الدول الفقيرة “الانتظار عشرة أعوام” لتحصل على الأدوية الضرورية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). أما في حالة إنفلونزا الخنازير، فقد حصلت دول فقيرة على اللقاح المضاد له “لكن بعدما انتهت الجائحة”.

وجدد غيبريسوس التحذير من النزعة القومية في ما يتعلق باللقاحات، وشدد على “أننا نعيش في قرية عالمية” وأن لا أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات ضد كوفيد-19 خارج منطقته، ومنع تصدير الجرعات المخصصة للأوروبيين.