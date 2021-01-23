سجن العرجات 2: ما تم ترويجه عن معاناة أحد السجناء مجرد ادعاءات مغرضة

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 2 أن ما تم ترويجه عن معاناة السجين (م.م) من “عدة أمراض مزمنة” و”تأثير دخوله في إضراب عن الطعام على حالته الصحية” مجرد ادعاءات مغرضة تروجها جهات لا مسؤولة بهدف التهويل والتضليل.

وأوضحت هذه المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية للسجين المذكور المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق بالسجن المحلي العرجات 2 بتهمة غسل الأموال، أن ظروف اعتقاله تستجيب لكل الشروط الصحية.

وأكدت أنه ، إضافة إلى ذلك، فإن المعني بالأمر يستفيد من الرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث استفاد من فحوصات طبية بمجرد إيداعه بها، كما توصل بالدواء الخاص بالمرض الذي يعاني منه على مستوى القلب.

وشددت المؤسسة السجينة أنه بخصوص الإشعار الذي تقدم به السجين المذكور إلى إدارة المؤسسة بالدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، فإن المعني بالأمر قد استلم بعض المواد الغذائية خلال المدة المشار إليها.