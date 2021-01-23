شراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم

وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والحسين الحصيني، مدير مؤسسة للا أسماء للشباب والأطفال الصم، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون للنهوض بالتربية الدامجة، بحضور عدد من الشخصيات، من بينها محمد امهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتروم الاتفاقية النهوض بتمدرس الأطفال الصم بالمؤسسات التعليمية والجامعات العمومية، وتأهيل الفضاءات الخاصة بالأطفال الصم، ومكافحة الهدر المدرسي في أوساط الأطفال ذوي الإعاقة، وتشجيع تعميم التعليم الأولي للأطفال الصم، وتقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية والأسر فيما يتعلق بتقنيات وآليات التربية الدامجة بالنسبة لهذه الفئة من الأطفال.

بموجب الاتفاقية، ستقوم الوزارة بتقديم كافة التسهيلات الإدارية الضرورية لتنظيم أنشطة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم وكذا تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية والصحية وأسر الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة الإعاقة السمعية، حول التكفل والوقاية منها.

من جهتها ستعمل المؤسسة على تأهيل الفضاءات المستقبلة للأطفال في وضعية إعاقة سمعية، والإرشاد والتوجيه الأبوي وتقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية العاملة في مجال التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية أو في طور التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن تنظيم لقاءات تحسيسية وتواصلية لتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة سمعية.

(و م ع)