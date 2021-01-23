في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 14 و20 يناير الجاري في خمس نقاط أساسية :

1- تراجع قيمة الدرهم ب0,67 في المائة مقابل الأورو، وبـ1,15 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

2- بلغت الأصول الاحتياطية 309 مليار درهم بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 23,1 في المائة على أساس سنوي.

3- ضخ بنك المغرب ما مجموعه 77,4 مليار درهم، منها 32,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,3 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24,3 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

4- على مستوى السوق البنكية، بلغ حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي عند نسبة 1,5 في المائة في المتوسط.

5- وعلى مستوى سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة، ما خفض أداءه السنوي إلى 2 في المائة.

(و م ع)