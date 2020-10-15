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الرصد الوبائي ليوم الخميس … 3317 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2077 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 163 ألف و650 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 136 ألف و36 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2772 حالة.
الدار البيضاء سطات 1708
الشرق 419
الرباط سلا القنيطرة 233
سوس ماسة 217
طنجة تطوان الحسيمة 202
مراكش أسفي 175
بني ملال خنيفرة 146
درعة تافيلالت 102
فاس مكناس 61
العيون الساقية الحمراء 36
كلميم واد نون 11
الداخلة وادي الذهب 7