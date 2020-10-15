الرصد الوبائي ليوم الخميس … 3317 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2077 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 163 ألف و650 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 136 ألف و36 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2772 حالة.

الدار البيضاء سطات 1708

الشرق 419

الرباط سلا القنيطرة 233

سوس ماسة 217

طنجة تطوان الحسيمة 202

مراكش أسفي 175

بني ملال خنيفرة 146

درعة تافيلالت 102

فاس مكناس 61

العيون الساقية الحمراء 36

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