3 فوائد للشوفان

يوصي خبراء التغذية على الاعتماد على بعض الأطعمة في النظام الغذائي اليومي، والتي تمكن من الحصول على الطاقة الكافية، ومن بينها الشوفان، الذي يوفر كمية كبيرة من الطاقة، لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف الغذائية والتي تساعد على انتظام مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات مجموعة B التي تساهم في تعزيز عمليات انتاج الطاقة في الجسم. ومن بين فوائد الشوفان، تقليل خطر الإصابة بالسمنة، لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع. من فوائد الشوفان أن العديد من الدراسات ربطت ما بين استهلاكه وتعزيز صحة القلب، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف، بالإضافة لغناه بعناصر هامة لتنظيم عمل القلب وضبط مستويات البوتاسيوم والكالسيوم.

إ.ر