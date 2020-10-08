“حالتي النفسية” أغنية عراقية لأسماء لزرق

انتهت الفنانة أسماء لزرق من تصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “حالتي النفسية”، التي تخوض فيها تجربة جديدة تتجلى في الغناء باللهجة العراقية.

وتستعد أسماء لزرق خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيتها “حالتي النفسية”، التي تعاونت فيها مع كاتب الكلمات سلام الطيب والملحن علي ضياء والموزع الموسيقي حيدر الأمير.

وتم إنجاز مشاهد الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جميل المغازي ومدير التصوير محمود رؤوف، والتي تقاسمت بعضا منها مع متابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستغرام”.

ومن جهة أخرى، اشتغلت لزرق أيضا على أغنية بعنوان “حالي اتلخبط” باللهجة المصرية، والتي تنشغل حاليا بوضع الترتيبات الضرورية لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لزرق في عملها الغنائي الجديد مع كاتب الكلمات محمد البوغة والملحن شريف إسماعيل والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر، وذلك تحت إدارة المنتج معمر المصري.

وتأتي أغنية “حالي اتلخبط” لأسماء لزرق، بعد طرحها، أخيرا، أغنيتين أولاهما بعنوان “خايف”، التي تحمل رسالة للتحسيس بأهمية الوقاية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، وهي من كلمات مصطفى مرسي وألحان أشرف سالم.

وسبق لأسماء لزرق أن أحيت عدة حفلات من بينها حفل بدار الأوبرا لإحياء الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة سيدة الطرب العربي أم كلثوم، والذي حظي بتجاوب الجمهور.

أ. ك