«حريك» رئيس جماعة مدان

نائب برلماني ضمن الممنوعين من السفر بأوامر من قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال

منع قضاة تحقيق في محاكم جرائم الأموال، العديد من رؤساء الجماعات من مغادرة أرض الوطن، وسحبوا منهم جوازات السفر. ويتوزع الممنوعون على ستة أقاليم، وخضعت ملفاتهم للبحث والتحقيق، من قبل لجان مراقبة من الداخلية والمالية ومجلس جطو.

واختفى رئيس جماعة سابق عن الأنظار، وهو المدان بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بسبب فضيحة خادمة حبلت منه، كما أن شبهة فساد مالي وإداري ظلت تلاحقه لسنوات، عندما كان يرأس جماعة، وبات ممنوعا من مغادرة أرض الوطن، لكن مصادر مقربة منه تحدثت عن نجاحه في الفرار إلى الخارج من خلال شبكة للتهجير السري.

وتضم لائحة الممنوعين من السفر، الخاصة بكبار المنتخبين، نائبا برلمانيا ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، يرأس جماعة شاطئية، متهما بتبديد أموال عمومية، وارتكاب خروقات خطيرة في قطاع التعمير، ومنح رخص للبناء في أماكن ممنوعة.

وورد في لائحة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن التي صدرت، أخيرا، اسم رئيس جماعة سبق لقيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، أن استقطبه إلى الحزب في عهد إلياس العماري، وساهم في تشييد “فيلا” له توجد في ضيعة كبيرة تمتد على مساحة هكتارين في ضواحي سيدي علال البحراوي. وأصبح رئيس جماعة في إقليم شيشاوة، أيضا، ممنوعا من السفر خارج أرض الوطن، إذ صدرت في حقه أحكام ابتدائية، وهو الذي توبع في ملف فساد مالي، وأدين، أخيرا، بالسجن موقوف التنفيذ، بسبب خروقات خطيرة شابت تشييد سوق أسبوعي.

ومنع رئيس جماعة قروية بإقليم القنيطرة، نجح برمز “المصباح”، من السفر بسبب ملاحقته قضائيا بشبهة دفع رشوة لأعضاء جماعته، قصد التصويت لفائدة مشروع الميزانية، قبل أن يسقط في كمين محكم أطاح به، وجر عليه وابلا من الانتقادات، وصلت حد عزله من منصبه.

ويجري الحديث في مراكش عن منع رئيس “كبير” من السفر، رفقة رئيس مقاطعة، بسبب خروقات مالية ضخمة خطيرة، وهما اللذان ظل ملفهما يخضع إلى تحقيقات ماراثونية فاقت سنتين.

واستقبل نشطاء في جمعيات تعنى بحماية المال العام، نبأ منع بعض الرؤساء من السفر، في انتظار البدء في محاكمتهم، بارتياح كبير.

ويستعد رئيس المقاطعة المشمول بقرار المنع من السفر، إلى الترشح برمز حزب سياسي جديد، بحثا عن “الحصانة القضائية”.

ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن المنع من السفر خارج أرض الوطن، لم يطل فقط الرؤساء المعنيين بملفات الفساد المالي والإداري، بل هم أيضا مسؤولين وتقنيين وموظفين في الجماعات التي ضربها زلزال الفساد نفسه.

وتتوزع الخروقات المرتكبة من قبل الممنوعين من السفر، بين ما هو مالي وإداري، والتوقيع على رخص بناء خارج القانون، والسماح بالبناء في أماكن غير مسموح البناء فيها، وتحويل اعتمادات مالية، دون موافقة أعضاء المجلس، والفساد الأخلاقي.

ع. ك