وضعية المستشفيات الميدانية بجهة البيضاء سطات
في ما يلي النقط الرئيسية في بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء سطات، المتضمن لمعطيات إحصائية حول وضعية المستشفيات الميدانية المخصصة لاستقبال المصابين بكوفيد 19 ، على مستوى هذه الجهة .
// المستشفى الميداني للمعرض الدولي للدار البيضاء 1 : مجموع الأسرة المتوفرة به أو طاقته الاستقبالية محددة في 700 سرير .
2 : مجموع الأسرة التي يتواجد بها مصابون .. 550
3 : الأسرة الفارغة .. 150
// مستشفى بنسليمان 1 : مجموع الأسرة المتوفرة به أو طاقته الاستقبالية محددة في 690 سرير .
2 : مجموع الأسرة التي يتواجد بها مصابون ..676
3 : الأسرة الفارغة .. 14
// مستشفى الجديدة
1 : مجموع الأسرة المتوفرة به أو طاقته الاستقبالية محددة في 539 سرير .
2 : مجموع الأسرة التي يتواجد بها مصابون .. 390
3 : الأسرة الفارغة .. 149
// مستشفى الجديدة مجهز حاليا ب 539 سرير ، لكن يمكنه استقبال حتى 940 سريرا .
// مصابون آخرون يتلقون العلاج بمستشفيات عمومية بجهة الدار البيضاء سطات.