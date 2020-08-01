وضعية المستشفيات الميدانية بجهة البيضاء سطات

في ما يلي النقط الرئيسية في بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء سطات، المتضمن لمعطيات إحصائية حول وضعية المستشفيات الميدانية المخصصة لاستقبال المصابين بكوفيد 19 ، على مستوى هذه الجهة .

// المستشفى الميداني للمعرض الدولي للدار البيضاء 1 : مجموع الأسرة المتوفرة به أو طاقته الاستقبالية محددة في 700 سرير .

2 : مجموع الأسرة التي يتواجد بها مصابون .. 550

3 : الأسرة الفارغة .. 150

// مستشفى بنسليمان 1 : مجموع الأسرة المتوفرة به أو طاقته الاستقبالية محددة في 690 سرير .

2 : مجموع الأسرة التي يتواجد بها مصابون ..676

3 : الأسرة الفارغة .. 14

// مستشفى الجديدة

1 : مجموع الأسرة المتوفرة به أو طاقته الاستقبالية محددة في 539 سرير .

2 : مجموع الأسرة التي يتواجد بها مصابون .. 390

3 : الأسرة الفارغة .. 149

// مستشفى الجديدة مجهز حاليا ب 539 سرير ، لكن يمكنه استقبال حتى 940 سريرا .

// مصابون آخرون يتلقون العلاج بمستشفيات عمومية بجهة الدار البيضاء سطات.