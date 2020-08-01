الرصد الوبائي ليوم السبت … 693 حالة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم السبت:
– تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و302 حالة شفاء، و14 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 25 ألفا و 15 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 17 ألف و 960 حالة بنسبة تعاف بلغت 80 في المائة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 367 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
الرباط – سلا – القنيطرة 80
الدار البيضاء – سطات 40
طنجة – تطوان – الحسيمة 329
مراكش – أسفي 15
فاس – مكناس 209
بني ملال – خنيفرة 5
الشرق 13
درعة – تافيلالت 2
العيون – الساقية الحمراء 1
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.