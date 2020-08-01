ألوان العلم المغربي تزين شلالات نياغارا وبرج “سي إن” بكندا

تمت، مساء الجمعة، إضاءة شلالات نياغارا وبرج “سي إن” في كندا، بألوان العلم المغربي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 21 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش.

وحرص العشرات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا على التنقل لحضور هذا المشهد الرائع والمعبر.

وأعربوا عن اعتزازهم بهذا الاحتفال البهيج، حيث شاركوا على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو لشلالات نياغارا الشهيرة وبرج “سي إن” اللذين تزينا باللونين الأحمر والأخضر.

وتم تنظيم هذين الحدثين بمبادرة من سفارة المغرب في كندا والقنصلية العامة للمملكة في مونريال والجمعية المغربية في تورنتو وجمعية الجالية اليهودية المغربية في المدينة ذاتها.

وتعد شلالات نياغارا الشهيرة واحدة من أقوى الشلالات في العالم، وتشكل حدودا طبيعية بين كندا والولايات المتحدة.

أما برج “سي إن”، الذي يبلع ارتفاعه 553 متر، فيقع في وسط تورنتو، ويتيح منظرا بانوراميا رائعا يستهوي زواره الذين يناهز عددهم سنويا 1.5 مليون.