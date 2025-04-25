أكثر من 500 مشارك في المؤتمر السنوي للجمعية المغربية لجراحة العظام والمفاصل بمراكش

انطلقت مساء أمس الخميس، بقصر المؤتمرات بمراكش، فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المغربية لجراحة العظام والمفاصل، بحضور أكثر من 500 مشارك، بالإضافة إلى 40 شركة متخصصة في المستلزمات الطبية.

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يختتم اليوم السبت، إلقاء محاضرات من طرف أستاذة بارزين، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى معرض يقدم أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في جراحة العظام والمفاصل، وكذا توقيع اتفاقيات مهمة.

وأوضح البروفسور عبد الجبار المسعودي، رئيس الجمعية المغربية لجراحة العظام والمفاصل، في تصريح خص به “الصباح، أن تنظيم المؤتمر يرمي إلى مواكبة التطور العلمي والإطلاع على آخر التقنيات في مجال جراحة العظام والمفاصل.

وأضاف المسعودي “في كل سنة، تنظم الجمعية المغربية لجراحة العظام والمفاصل، مؤتمرًها السنوي، الذي يتميز ببعد نظري يتمثل في المحاضرات العلمية التي يقدمها أساتذة وباحثون متميزون، سواء من المغرب أو من خارج الوطن، والتي تضيف الكثير إلى رصيدنا المعرفي، وبعد تطبيقي يتجلى من خلال المعرض المرافق للمؤتمر، والذي يضم شركات متخصصة في صناعة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة في جراحة العظام والمفاصل”.