ندوة الاستثمار بين المغرب ومقاطعة جيانغسو: دينامية متجددة للتعاون المعزز

بمناسبة الزيارة الرسمية لوفد من رجال الأعمال من مقاطعة جيانغسو الصينية إلى مدينة مراكش، نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش-آسفي، ممثلا برئيسها محسن برادة العزيزي، وبالتنسيق مع مجلس المغرب – الصين التابع لـ CGEM، يوم 21 أبريل ندوة مخصصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جيانغسو والمغرب.



وقد جمع هذا الحدث نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى، من بينهم نائب حاكم مقاطعة جيانغسو التنفيذي، وممثل عن سفارة الصين في المغرب، بالإضافة إلى نائب رئيس جماعة مراكش. وقد أكدت مشاركتهم أهمية هذا التقارب الاقتصادي الثنائي.

تخللت الندوة لقاءات ثنائية مباشرة (B2B)، مما أتاح فرص تواصل مباشر بين الشركات المحلية ونظيراتها الصينية. وقد تم التركيز خلال النقاشات على قطاعات واعدة مثل البنيات التحتية، الطاقات المتجددة، وخدمات الهندسة.



وفي كلمته له، أشاد محسن برادة العزيزي بجودة التبادل، وأكد على أن هذا الحوار يمثل فرصة حقيقية لبناء شراكات متوازنة ومستدامة. كما شدد على القيم التي تؤطر هذا التعاون، والمتمثلة في الاحترام المتبادل والتبادلية، إضافة إلى الانفتاح الكبير للمقاولات بجهة مراكش-آسفي على المستوى الدولي. كما سلط الضوء على الإمكانيات الصناعية الكبيرة لمقاطعة جيانغسو، التي تُعتبر شريكًا استراتيجيًا مهمًا.

وأعربت CGEM مراكش-آسفي عن ارتياحها لنجاح هذه الندوة، وأكدت عزمها على الاستفادة من هذه الدينامية لمواصلة انفتاح الجهة على أسواق دولية جديدة.

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