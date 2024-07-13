نشرة إنذارية … موجة حر من السبت إلى الإثنين بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 38 و47 درجة، ابتداء من اليوم السبت إلى غاية يوم الإثنين، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 38 و43 درجة، ابتداء من اليوم السبت إلى غاية يوم الإثنين المقبل، بعمالات وأقاليم، فكيك، تاوريرت، كرسيف، جرادة، بولمان، أزيلال، خريبكة، الفقيه بن صالح، بني ملال، خنيفرة، سطات، الحوز، اليوسفية، شيشاوة، الرحامنة، مراكش، قلعة السراغنة، ورزازات، ميدلت، الصويرة، أكادير إداوتنان، تارودانت، كلميم، طانطان والعيون.

وأضافت المديرية أن درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و47 درجة، ستسجل في الفترة نفسها، بعمالات وأقاليم، زاكورة، تنغير، الراشيدية، طاطا، أسا-الزاك، السمارة، بوجدور، واد الذهب وأوسرد.

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