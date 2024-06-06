تنسيق أمني مغربي إسباني يسقط داعشيا

في عملية تم تنفيذها بشكل مشترك مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الخميس، توقيف شخص بتيولادا (أليكانتي) يشتبه في انتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بلاغ لها، أن “الشخص الموقوف يشتبه في تورطه في جرائم الانتماء لتنظيم إرهابي والتجنيد وتمجيد الإرهاب”.

وأضاف البلاغ أن التحقيق أظهر أن هذا الشخص قام بإنتاج وتوزيع العديد من المنشورات المؤيدة لتنظيم “داعش” الإرهابي، حيث كثف خلال الأسابيع الأخيرة من عدد هذه المنشورات وطبيعتها المتطرفة.

وبحسب المصدر نفسه فإن “الموقوف أنتج محتويات خاصة به مؤيدة للجهاديين، من أجل بثها بشكل علني على شبكات التواصل الاجتماعي”.

ووفقا للشرطة الإسبانية فإن المعني بالأمر “كان على اتصال منتظم مع أشخاص سبق توقيفهم بتهمة الإرهاب في إسبانيا والمغرب، وأيضا مع مقاتلين إرهابيين أجانب في المنطقة السورية العراقية”.

(و و ع)

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