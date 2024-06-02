مخدرات وأسلحة نارية تطيح بفرنسي في باب سبتة

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمركز باب سبتة، أمس السبت، فرنسيا يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل تورطه في قضايا تتعلق بالترويج الدولي للمخدرات.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن توقيف الثلاثيني الفرنسي تم أثناء مغادرته التراب الوطني، بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأشخاص المبحوث عنهم أنه يشكل موضوع نشرة حمراء، صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بناء على طلب السلطات القضائية الفرنسية، وذلك لتورطه في نشاط شبكة دولية لترويج المخدرات والسجائر المهربة وحيازة الأسلحة النارية.

وأكد المصدر ذاته، إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه فيه في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

(ي.ع)

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