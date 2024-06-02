اختتام هاكاثون “Smart Port Challenge 2024” بمراكش

شهدت مراكش، أول أمس الجمعة، اختتام الدورة الثالثة من هاكاثون “Smart Port Challenge 2024″، وهي مسابقة دولية مخصصة للابتكار في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بمشاركة أكثر من 290 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم.

ونُظمت هذه الفعالية، حسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، من قبل الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) والوكالة الوطنية لتنمية الرقمنة (ADD)، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار التعاوني، والبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي في قطاع الموانئ.

وتم خلال حفل اختتام هاكاثون “Smart Port Challenge 2024” ، الذي احتضنه جناح الحكومة الإلكترونية بمعرض “Gitex Africa 2024″، تسليط الضوء على الأفكار والمشاريع الواعدة، التي تهدف إلى تزويد المجتمع المينائي بحلول مبتكرة تستجيب للتحديات المحددة.

وفي إطار مبادرة “SMARTPORT INNOVATION”، التي أطلقتها الوكالة الوطنية للموانئ وPORTNET، جمعت هذه المسابقة، وفق المصدر ذاته، أكثر من 290 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم. وقد استفادت هذه الشركات من توجيه أكثر من 30 خبيراً مرموقاً، مما أدى إلى تقديم 174 ابتكاراً استجابة للتحديات الثلاثة المقترحة: الاستدامة والبيئة، أداء الموانئ، وأمن الموانئ.

وبعد تقييم المشاريع المختلفة من قبل لجنة التحكيم، تم اختيار ثلاث مبادرات – Port Surveyor وBlueDove وAwake.ai – لتطوير نماذج أولية (PoC) داخل الجهات المعنية. وقد حظيت هذه المبادرات بمتابعة دقيقة من قبل خبراء متخصصين في كل فئة، من أجل إرشادهم وتوجيههم نحو فهم أفضل للقضايا المرتبطة بالموضوعات المختارة.

وخلال حفل الاختتام، هنأت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، كل المشاركين والفائزين في هذا الهاكاثون الفريد من نوعه على الصعيدين الوطني والدولي في قطاع الموانئ. كما أعربت عن شكرها الجزيل لجميع الشركاء، والرعاة، والخبراء، وأعضاء لجنة التحكيم على مساهمتهم في تنظيم وإنجاح هذا الحدث، الذي جذب اهتماماً كبيراً من الشركات الناشئة من المغرب ومن كل أنحاء العالم.

وفي ختام كلمتها، دعت نادية العراقي الجميع إلى المشاركة في النسخة القادمة من “Smart Port Challenge” التي ستُعقد في عام 2025.

ومن خلال هذه المبادرة، تهدف الوكالة الوطنية للموانئ وPORTNET إلى تعزيز الأداء والقدرة التنافسية الاقتصادية من خلال تعبئة الذكاء الجماعي للنظام البيئي المينائي، لخلق ظروف مثالية لموانئ ذكية، وذلك عبر تنسيق جهود الأطراف المعنية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الكبيرة التي تواجهها الموانئ.

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