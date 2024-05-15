تفكيك شبكة للاحتيال على البنوك والنصب بالعملات الرقمية في فاس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الثلاثاء، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 45 سنة، من بينهم امرأة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم يتحدد في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق إحدى المؤسسات البنكية للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، وفق المصدر ذاته، عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتوقيفهم بفاس ومراكش، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بثمانية من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية ، فيما تم إخضاع الموقوفة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)

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