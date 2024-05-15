بالصور.. الداكي يستقبل نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية

استقبل الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، CHANGHUA ZHAO، نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

واستعرض الداكي خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة توصلت “الصباح” بنسخة منه، التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وفقا لدستور سنة 2011، الذي جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن باقي السلط من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون.



كما قدم رئيس النيابة العامة، وفق المصدر ذاته، شروحات عن اختصاصات النيابة العامة بالمملكة باعتبارها جهازا أساسيا داخل منظومة القضاء المغربي وكذا دورها في حماية الأفراد والمجتمع من الجريمة وسهرها على التطبيق السليم للقانون.

من جهته أشاد المسؤول الصيني بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين في عدة مجالات وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون القضائي عبر تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

(ي.ع)

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