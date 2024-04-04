بشرى للموظفين.. الحكومة تمنح عطلة استثنائية في عيد الفطر

قررت الحكومة، اليوم الخميس، منح عطلة استثنائية في عيد الفطر، لتفادي الارتباك الذي قد يواجهه الموظفون الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد خارج مقر عملهم.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، فقد “تقرر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه”.

(ي.ع)

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