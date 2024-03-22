مقتل العشرات بهجوم مسلح على قاعة للموسيقى في موسكو

ذكرت وسائل إعلام روسية أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم ونحو 100 أصيبوا في هجوم مسلح على قاعة “كروكوس سيتي هول” في منطقة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي العاصمة موسكو.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المهاجمين فتحوا النار في وقت واحد في بهو ومسرح المجمع، وأشعلوا النيران في مقاعد المسرح.

وقالت خدمة الطوارئ الروسية إن شخصين إلى خمسة أشخاص نفذوا الهجوم.

وأشارت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أنه تمت عملية إجلاء رواد المجمع الترفيهي.

وذكرت الوكالة أن أشخاصا ما زالوا عالقين داخل القاعة المخصصة للحفلات الموسيقية، وأن النيران اشتعلت بالقاعة حيث التهم الحريق ثلث المبنى وكامل السقف تقريبا.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن تقارير تتحدث عن وقوع انفجار ثان في قاعة الحفلات الموسيقية.

وذكرت وزارة الصحة في مقاطعة موسكو أنه تم إرسال أكثر من 30 فريق إسعاف إقليميا و20 فريق إسعاف من موسكو إلى قاعة كروكوس.

وقال مراسل الجزيرة إن السفارة الأميركية في موسكو كانت قد حذرت رعاياها قبل 3 أسابيع من وقوع حدث كبير، ودعت رعاها إلى توخي الحذر.

وأظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مشاهد فوضوية مع محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة، ثم وقع إطلاق نار.

وأظهرت لقطات أخرى عددا من الأشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك من الدماء خارج القاعة.

وعلى وقع الهجوم، أعلن رئيس بلدية موسكو إلغاء جميع التجمعات الحاشدة مطلع الأسبوع المقبل.

(أ ف ب)

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