توقيف بحريني مبحوث عنه ببلاده في مراكش

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش، زوال اليوم الجمعة، من توقيف مواطن من جنسية بحرينية، يبلغ من العمر 46 سنة، والذي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلاده في قضية مرتبطة بالجريمة المالية.

وحسب ما أكد مصدر أمني، أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب مذكرة بحث صادرة عن شعبة الاتصال العربي بالأمن العام البحريني، تنفيذا لأمر دولي بإلقاء القبض، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بارتكاب جرائم مالية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف شعبة الاتصال العربي، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيرتها البحرينية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

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