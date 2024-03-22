“تمويلكم” تعقد اجتماع مجلس إدارتها الثامن

عقد مجلس إدارة مؤسسة ”تمويلكم” دورته الثامنة أمس (الخميس)، بالرباط. وخصصت أشغال هذا الاجتماع بشكل أساسي لتدارس التقرير السنوي لنشاط المؤسسة برسم السنة المالية 2023.

وعرفت المؤسسة، خلال السنة المالية المنتهية، تحقيق أداء جيد، حيث مكن تدخل “تمويلكم” الموجه للمقاولات والأفراد من تعبئة حجم قروض تجاوز 54.1 مليار درهم، لفائدة أزيد من 86 ألف و790 عملية. وسجلت المؤسسة نموا صافيا في نشاطها الإجمالي بنسبة +14 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، بحجم التزامات ممنوحة بلغ 35.1 مليار درهم، مقابل 31 مليار درهم مع نهاية 2022.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط المؤسسة يبقى موجها أساسا نحو دعم تمويل المقاولات، حيث ركز هذا النشاط ما مجموعه 94 في المائة من إجمالي تدخلات “تمويلكم” لسنة 2023، بحجم التزامات ممنوحة بلغت 33.2 مليار درهم، مما سمح بتعبئة 50.8 مليار درهم من القروض.

ومكنت آليات الضمان العامة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من تعبئة حجم قروض بقيمة 39 مليار درهم، بضمانات ممنوحة من قبل المؤسسة بلغت 21.7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

ويظل نشاط الضمان موجها أساسا لفائدة المقاولات متناهية الصغر والمقاولات الصغيرة جدا، بنسبة بلغت 91 في المائة، ما يؤكد التزام مؤسسة “تمويلكم” بدعم تمويل هذه الفئة ذات الأولوية.

من جهته، سجل نشاط النافذة التشاركية “دعامة تمويل”، الموجه بشكل رئيسي لفائدة المقاولات، نموا ملموسا بنسبة 72 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يدل على الاهتمام المتزايد بالتمويل التشاركي، إذ مكنت تدخلات “دعامة تمويل” من تغطية 566 مليون درهم من التمويلات البنكية التشاركية، بحجم التزامات قدره 341 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة وافق خلال هذا الاجتماع على حسابات مؤسسة “تمويلكم” برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2023.

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